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İtalyan Meclisi'nde söz alan vekil sevgilisine evlilik teklifi etti; Başkan 'yersiz' buldu

İtalya Temsilciler Meclisi, deprem sonrası yapılaşma hakkında hararetli müzakereler sürerken ilginç bir ana sahne oldu: Meclis Başkanı'ndan söz alan milletvekili Flavio Di Muro, sevgilisine evlenme teklifi etti. Vekilin bu hareketi Meclis Başkanı tarafından pek de 'romantik' bulunmadı.

28.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:56İtalyan Meclisi'nde söz alan vekil sevgilisine evlilik teklifi etti; Başkan 'yersiz' buldu
Temsilciler Meclisi, deprem sonrası yapılaşma hakkında hararetli müzakereler sürerken ilginç bir ana sahne oldu: Meclis Başkanı'ndan söz alan milletvekili Flavio Di Muro, sevgilisine evlenme teklifi etti. Vekilin bu hareketi Meclis Başkanı tarafından pek de 'romantik' bulunmadı.

İtalya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde perşembe günü deprem bölgelerinde yapılaşma hakkında yasa görüşmeleri sırasında Meclis Başkanı Roberto Fico'dan söz isteyen milletvekili Di Muro, konuşmasına önce Fico'dan özür dileyerek başladı: "Bu önemli görüşmeleri keseceğim için kusuruma bakmayın. Size değil tribünde oturan kız arkadaşıma hitap edeceğim."
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Meclis Başkanı, Deprem, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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