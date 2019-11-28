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İtalyan milletvekilinden mecliste evlilik teklifi

İtalya'da Lig Partisi Milletvekili Flavio Di Muro, canlı yayınlanan Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda söz alarak, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

28.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:58İtalyan milletvekilinden mecliste evlilik teklifi
İtalya'da Lig Partisi Flavio Di Muro, canlı yayınlanan Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda söz alarak, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi ilginç bir olaya sahne oldu.

Aşırı sağcı Lig Partisi Milletvekili Di Muro, deprem tasarısının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulunda gündem dışı söz aldı. Yaptıkları iş dolayısıyla yer yer hayatın değerlerinden ve sevdikleri insanlara ayırdıkları zamandan feragat ettiklerini belirten Di Muro, bugünün kendisi için diğer günlerden farklı olduğunu söyledi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'dan ve Genel Kuruldan izin isteyen Di Muro, izleyici bölümündeki kız arkadaşı Elisa de Leo'ya dönerek, "Elisa benimle evlenir misin?" diye sordu.

Di Muro'nun evlilik teklifi, Genel Kurula katılan hemen hemen bütün milletvekillerince alkışlarla ve tezahüratlarla karşılanırken, kendi partisindeki arkadaşları da sarılarak milletvekilini tebrik etti.

Alkışların uzaması üzerine Meclis Başkanı Fico, müdahale etti ve Di Muro'yu anladığını ancak meclis oturumunun bunun için uygun yer olmadığını söyledi.

Di Muro'dan sonra söz alan Demokratik Parti Milletvekili Stefania Pezzopane de "Müstakbel eşleri tebrik ederim. Aşk varsa aşk birleştirir." ifadesini kullanırken, Fico meclis çalışmalarına dönülmesini istedi.

İtalyan AGI ajansının haberine göre, Milletvekili Di Muro, kız arkadaşı Elisa de Leo'nun şaşkın ve heyecanlı olduğunu ve evlilik teklifine "Evet" dediğini belirtti.
Di Muro, kendisinin aktif siyasi yaşamından kız arkadaşının da etkilendiğini dile getirerek, "Oldukça orijinal bir teklif olduğunun farkındayım ama böyle yapmaya karar verdim." dedi.

Flavio Di Muro, oturum öncesi kız arkadaşını mecliste konuşma yapacağı konusunda bilgilendirdiğini ve kendisini canlı izlemesini istediğini belirterek, meclise davet ettiğini sözlerine ekledi.

Milletvekili, Güncel

Kaynak: AA

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