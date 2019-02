İtalyan Moda Devi Çin'den Özür Diledi

Kaynak: AA

İtalyan moda devi Dolce & Gabbana, ırkçı ve cinsiyetçi bir yaklaşım sergilediği gerekçesiyle tepki çeken ve ekonomik zarara uğramasına neden olan reklam kampanyasından dolayı Çin'den özür diledi.Dolce & Gabbana firmasının sahipleri Domenico Dolce ve Stefano Gabbana yayımladıkları videoda Çin'den ve Çinlilerden özür dilediklerini söylediler.Domenico Dolce, "Olanları büyük bir üzüntü ile çok düşündük. Ülkenizde neden olduğumuz durum için çok özür diliyoruz. Ailelerimiz bize her zaman tüm dünyadaki farklı kültürlere saygı göstermemizi öğretti. Bu yüzden kültürünüzü yorumlarken hata yaptıysak özür dileriz." şeklinde konuştu.Çin'e her zaman çok büyük hayranlık duyduklarını ve çok fazla Çin kentini ziyaret ettiklerini dile getiren Dolce, "Kültürünüze aşığız. Elbette daha öğrenecek çok şeyimiz var ve bu yüzden kendimizi ifade etme şeklinde hata yaptıysak sizden özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.Stefano Gabbana da "Sayıları çok fazla olan dünyadaki tüm Çinlilerden de özür dilemek isteriz. Bu özrü çok ciddiye alıyoruz. Bu tecrübeyi bir hazine olarak düşünüyoruz ve bir daha asla olmayacağını söylemek istiyoruz. Çin kültürüne her şeyiyle saygı göstereceğiz." dedi.İki İtalyan modacı, sözlerini "En yürekten duygularımızla sizden özür diliyoruz." mesajıyla tamamladı.Çin kültürüne alaylı bir yaklaşımla bakan üç reklam kampanyasını sosyal medya sitesi Weibo'da yayımladıktan sonra büyük tepki alan moda devi, Şangay'daki bir gösterisini iptal etmek zorunda kalmıştı.Ayrıca, önde gelen Çin internet ticari satış siteleri de Dolce & Gabbana ürünlerini kaldırmış, bazı Çinliler tarafından bu İtalyan markasını tüm dünyada boykot kampanyaları başlatılmıştı.