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İtalyan mühendisler dalış maskesini solunum cihazına dönüştürdü; proje internetten indirilebilir

Dünyada yeni tip koronavirüs salgınında en çok can veren ülke İtalya'da hastanelerde yeterince suni solunum cihazı bulunmuyor. Bu sorun karşısında Decathlon spor mağazalarında satılan su altı keşif maskelerinin bu görevi yerinde getirebileceği ortaya çıktı

26.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:32
İtalyan mühendisler dalış maskesini solunum cihazına dönüştürdü; proje internetten indirilebilir
Son aylarda Covid-19 salgını ile daha önce karşı karşıya kalmadığımız sorunlara beklenmedik çözümler ortaya çıkıyor.

Dünyada yeni tip koronavirüs salgınında en çok can veren ülke İtalya 'da hastanelerde yeterince suni solunum cihazı bulunmuyor. Bu sorun karşısında Decathlon spor mağazalarında satılan su altı keşif maskelerinin bu görevi yerinde getirebileceği ortaya çıktı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Dünya

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Haberler ›› Dünya ››İtalyan mühendisler dalış maskesini solunum cihazına dönüştürdü; proje internetten indirilebilir - Haberler

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