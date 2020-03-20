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İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı

Biyomedikal Bilimler bölümünde Romatoloji profesörü olan Francesco Le Foche, Koronavirüsün İtalya'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta-Valencia maçından sonra yayıldığını iddia etti.

20.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:27

Roma'da bulunan La Sapienza Üniversitesi'nin (Università di Roma La Sapienza) Biyomedikal Bilimler bölümünde Romatoloji profesörü olan ve aynı zamanda Alerji ve Bağışıklık Sistemi Hastalıkları uzmanı Francesco Le Foche, İtalya 'da Il Corriere dello Sport gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Le Foche, özellikle Bergamo bölgesinin içinden geçtiği dramatik süreçte seyircili oynanan Atalanta- Valencia maçının etkili olduğu görüşünde.

19 Şubat'ta oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atalanta, konuğu Valencia'yı 4-1 mağlup etmişti. Le Foche, gazeteye verdiği demeçte, "O maçın üzerinden bir ay geçti. Geçen süre virüsün yayılma konusuyla alakalı. Binlerce insanın iç içe geçmesi, birbirinden sadece iki santimetre uzakta… Hatta heyecanla, bağırmayla, sarılmayla daha da iç içe geçerek virüsün taşınmasına sebep olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

"MAÇA GİDEN HERKESİN TAŞIYICI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Üst solunum yollarından, ağızdan ve burundan hızla hareket eden büyükçe virüs partiküllerinden söz ediyorum. Hatta maça giden neredeyse herkesin semptom göstermeyen taşıyıcı ve ateşli olabileceğini düşünüyorum" diyen Foche, "Virüs yayılmaya devam edecek. Kuzey İtalya'daki çalışmalar sayesinde Bergamo bölgesinde minimuma indirdik ancak normale dönüşün yakın zamanda gerçekleşmesini beklemeyin" şeklinde konuştu.

"İTALYA'DA YAVAŞLARSA BAŞKA YERLERDE ARTACAKTIR"

Bir önemli uyarıda daha bulunan profesör, "Virüsün ilerleyişi İtalya'da yavaşlarsa, Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da ve İngiltere yayılmaya devam edecek anlamına gelir. Çözüm gelecek aylarda da kapalı kapılar ardından kalmak olacak. İnsan doğayı değiştirdi ve virüslerin adapte olma ihtimalleri arttı. Virüs bir yerde durursa koşullarına adapte olduğu ve yaşayabildiği başka bir yerde ilerler" ifadelerini kullandı.

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İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya’da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı

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İtalyan profesör Francesco Le Foche olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı
Etiketler : Atalanta, Valencia, İtalya, Spor

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