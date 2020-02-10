İtalyan sanatçı Tifu, Tekfen ile konser verecek

İtalyan keman sanatçısı Anna Tifu, Tekfen Filarmoni ile aynı sahneyi paylaşacak.

Birçok prestijli ödülün sahibi genç sanatçı, orkestra eşliğinde Ernest Chausson'un "Poeme, Op. 25" ve Maurice Ravel'in "Tzigane" eserlerini yorumlayacak.

Sanatçı, 1716 yılı Antonio Stradivari yapımı kemanıyla sahne alacak.

Programda ayrıca Johannes Brahms'ın "Do minör 1 no'lu Senfonisi" ile Emmanuel Chabrier'nin "Espana" adlı eseri seslendirilecek.

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, 25 Şubat'ta Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 26 Şubat'ta Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, 27 Şubat'ta Ankara CSO Konser Salonu'nda, 28 Şubat'ta ise İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA