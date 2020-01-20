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İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti

İtalyan spiker Jolanda De Rienzo, spor gündemindeki başarısını sosyal medyaya da taşımayı başardı. Son dönemde Instagram hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Rienzo, sosyal medyada fenomen haline geldi.

20.01.2020 20:25 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:33

İtalyan gazetecisi ve televizyon sunucusu Jolanda De Rienzo, meslekteki başarısını sosyal medyaya da taşıdı. Son dönemde hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan güzel sunucu, sosyal medyada fenomen oldu.

İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

De Rienzo, gerek yayında gerekse tatilde giydiği cesur kıyafetlerle sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Jolanda De Rienzo'nun Instagram hesabından 307 bin takipçisi bulunuyor.

HEM SPİKER HEM MANKEN

Spor gündemindeki başarısıyla dikkat çeken İtalyan güzel, aynı zamanda mankenlik de yapıyor.

İşte Rienzo'nun Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları:

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti

Instagram, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (24)
ZÜHTÜ:Hadi zibarıp yatın, uyuyun artık geç oldu, yarın devam ederiz. Sakaryalı HATUN sende yat birtanem.
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3 1
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))))))))))))))))):hamsi kafalı seni((((
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3 0
YAŞ 65:BU KARIYSA, MEMLEKETİMDEKİLER NE HAA. BİRİ AÇIKLASIN HEE
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4 1
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YOGA HOCASI:Derin bi nefes alın
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2 1
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38:Laaaa kari nikli erkekler sizi kekliyor ASLI VE SAKARYALI HATUN ERKEK BUNLAR
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4 0
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38:Hangi bölümde okuyorsun ?
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2 1
SAKARYALI HATUN:21 yaşında.
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1 4
38:Kaç yaşindasin sen ?
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SAKARYALI HATUN:Ben kızım, burada bulunan bazıları benle uğraşıyor. :((((
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1 3
HOVARDA KIZ ASLI:VAY ANAM VAY VAY VAY AKŞAM AKŞAM BU NE GÜZELLİK BÖYLE KENDİMDEN GEÇTİM.
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