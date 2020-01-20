İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti

İtalyan spor gazetecisi ve televizyon sunucusu Jolanda De Rienzo, meslekteki başarısını sosyal medyaya da taşıdı. Son dönemde Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan güzel sunucu, sosyal medyada fenomen oldu.

İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

De Rienzo, gerek yayında gerekse tatilde giydiği cesur kıyafetlerle sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Jolanda De Rienzo'nun Instagram hesabından 307 bin takipçisi bulunuyor.

HEM SPİKER HEM MANKEN

Spor gündemindeki başarısıyla dikkat çeken İtalyan güzel, aynı zamanda mankenlik de yapıyor.

İşte Rienzo'nun Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları: