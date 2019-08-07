Haberler» kultur-sanat» Haber

İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıkacak

İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına pazar günü Çeşme'de konser verecek.

07.08.2019 15:26 İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıkacak
İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına pazar günü Çeşme'de konser verecek.
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserde, İzmir Filarmoni Orkestrası ile sahne alacak olan ve Luciano Pavarotti'nin mirasçısı gösterilen Safina'ya, usta arp sanatçısı Victor Espinola eşlik edecek.
Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) tarafından organize edilen konser, 11 Ağustos Pazar günü 21.00'de gerçekleşecek.
Konserin geliri Çeşme Yarımadası'ndaki sokak hayvanları için kullanılacak.

Çeşme, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
16:53   Erzurum'da koruma altındaki yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi
15:26   İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıkacak
14:58   "Kırmızı periler diyarı"na 1,5 milyon liralık proje
14:48   Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Denizli'de
14:44   Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri
14:38   Nesli tehlike altındaki Tavas Kurbağası için koruma projesi
14:16   80 yıllık bisiklet ehliyetleri müzede sergileniyor