İtalyan Türk ortaklığı 100 bin evi ısıtacak

İtalyan Türk ortaklığı 100 bin evi ısıtacakİSTANBUL - İklimlendirme alanında faaliyet gösteren İtalyan Ferroli S.P.A., Türkiye pazarı için Bestherm İklimlendirme ile iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan anlaşmaya göre Bestherm, ilk etapta Ferroli için Türkiye'de 100 bin akıllı kombi üretecek. İklimlendirme sektöründe önde gelen İtalyan markalarından Ferroli, Türkiye'deki üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmesi için Bestherm İklimlendirme ile anlaşma imzaladı.5 milyon euro yatırım yapıldı, orta vadede 10 milyon euro yatırım yapılacakAvrupa ve Asya'da 14 ülkede faaliyet gösteren ve dünyada 100'ün üzerinde ülkede ürünleri satılan Ferroli Group, Bestherm İklimlendirme ile yaptığı işbirliği doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'de 10 milyon euro yatırım yaparak, 350 kişiye direkt, binden fazla kişiye ise dolaylı istihdam sağlayacak.Bestherm İklimlendirme, Bursa Organize Sanayi bölgesinde yer alan üretim tesisinde ilk etapta 5 milyon euro yatırım gerçekleştirerek kombi üretimine başladı. İtalyan Türk ortaklığı, 2021 yılına kadar 100 bin evi ısıtmayı hedefliyor. Bestherm İklimlendirme, Ferroli markasının Türkiye'de üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini bütüncül bir yapıyla hayata geçirerek, iklimlendirme sektöründe ki payını ilk 5 yılda yüzde 10'a çıkartmayı amaçlıyor. Basın toplantısına, Ferroli S.P.A İhracat Direktörü Marco Ippoliti, Bestherm İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besler ve Bestherm İklimlendirme Genel Müdür Yardımcısı Erol Porsemay katıldı."Türkiye bizim için önemli bir pazar"Ferroli S.P.A İhracat Direktörü Marco Ippoliti yaptığı açıklamada, Türkiye'nin onlar için her zaman önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda bizim markalarımızda Türkiye'de önemli markalar haline gelmiştir. Bir pazarda eğer etkin bir faaliyet yürütmek istiyorsanız, güçlü bir yerel ortağa ihtiyacınız vardır. Bizde bu yaptığımız anlaşmayla kendi firmamızın 'know how'ını Bestherm'in yerel piyasaya hakimiyetini ve bilgisini bir araya getiriyoruz. Böylece hem kendi firmamızla hem de Bestherm için iyi sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz" dedi.Türkiye'yi çok sevdiğini de söyleyen Ippoliti, "Türkiye'de bir şirket olarak büyüme potansiyelinizin çok olduğunu düşünüyorum. Bu ortaklık bizim için çok önemli. Bu anlaşma her iki şirket için önem arz ediyor" diye konuştu."Yeni teknoloji ürünlerini de yavaş yavaş Türkiye'ye getireceğiz"Bestherm İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besler bu projeyle ilgili yaklaşık iki yıldır çalıştıklarını belirterek, "Yapmış olduğumuz görüşmeyle lisans, üretim, pazarlama ve satış konusunda anlaşmaya vardık. Bugünden itibaren Besthrem olarak Ferroli markasının hem üretimini hemde Türkiye distribütörlüğünü aldık. Amacımız tabi ki Ferroli'nin hak ettiği yere tekrar dönmesidir. Yerel bir ortağa ihtiyaçları olduklarını biz onlara anlattık. Bizim hedeflerimiz büyük. Yeni teknoloji ürünlerini de yavaş yavaş Türkiye'ye getireceğiz. Daha sonra hibrit, solar sistemler gibi enerji verimliliği maksimum ısıyı sağlayacak Türkiye'de üretimine başlayacağız. Hem bizim için hem de Türkiye için çok önemli. Bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı."2021 yılına kadar 100 bin kombi üretilecek"Besler, "2021 yılına kadar 100 bin kombi üretimi ile 100 bin aile ısıtılacak. Önümüzdeki 5 yılda da üretimimizi 200 bin adete ulaştıracağız. Söz dinleyen kombiler gibi teknolojik ürünlerden sonra 2020 yılında da Ferroli'nin su ısıtıcısı ve soğutma sistemlerinin Türkiye'deki pazar payını artıracağız. Satış sonrası hizmetler konusunda da Ferroli Group ile birlikte NOYA Enerji Sistemleri ile el sıkıştık" dedi."Türkiye'de ilk kez hybrid cihazlara yatırım yapılacak"Bestherm İklimlendirme Genel Müdür Yardımcısı Erol Porsemay ise, "Türkiye'de ilk defa gazlı bir cihazla, havadan suya ısı pompasının birlikte çalıştığı hybrid cihazlara üretim yatırımı yapılacak. Bu sayede, A++ verimlilikte yani, normal bir yoğuşmalı kombiye göre yüzde 20 daha verimli cihazlar üreteceğiz. Toplamda bu sistemle yüzde 138 verim sağlanabiliyor. Avrupa ülkelerinde yeni yeni gelişmeye başlayan hybrid cihazları ilk kez ülkemizde biz üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.