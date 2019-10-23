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İtalyan vekilden küstah hareket! Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlattı

İtalyan sağ parti milletvekili Angelo Ciocca, Avrupa Parlamentosu olağan oturumunda skandal bir harekete imza atarak Türk parlamenterin dağıttığı çikolatayı yere fırlattı.

23.10.2019 16:11

Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında Barış Pınarı Harekatı'ndan bahseden getiren İtalyan milletvekili Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatarak kendince tepki gösterdi.

TERÖRİSTLERE "SİVİL" DEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'deli harekatı sivillere uyguladığını iddia ederek YPG'li teröristleri konu dışına çekip masum göstermeye çalışan Ciocca, Türklerin sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.

"ELİ KANLI OLANLARDAN..."

Kendisine yönelik uyarıları dikkate almayan Ciocca, Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlatırken "Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

TOPLANTI NOTLARINI DA YERE ATMIŞTI

Ciocca, Avrupa Birliği'nin İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine tepki olarak AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını yere atarak ezmişti.

İtalyan vekilden küstah hareket! Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlattı

Milletvekili, Avrupa, Dünya, Güncel


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