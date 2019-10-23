İtalyan vekilden küstah hareket! Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlattı

Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında Barış Pınarı Harekatı'ndan bahseden getiren İtalyan milletvekili Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatarak kendince tepki gösterdi.
TERÖRİSTLERE "SİVİL" DEDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'deli harekatı sivillere uyguladığını iddia ederek YPG'li teröristleri konu dışına çekip masum göstermeye çalışan Ciocca, Türklerin sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.
"ELİ KANLI OLANLARDAN..."
Kendisine yönelik uyarıları dikkate almayan Ciocca, Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlatırken "Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
TOPLANTI NOTLARINI DA YERE ATMIŞTI
Ciocca, Avrupa Birliği'nin İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine tepki olarak AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını yere atarak ezmişti.