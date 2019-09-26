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İtalyan yer bilimci sunum yaparken depreme yakalandı (2)

Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen deprem sempozyumunda sunum yapan İtalyan yer bilimcinin deprem anındaki tepkisi salondaki kameraya yansıdı.

26.09.2019 19:32
Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen deprem sempozyumunda sunum yapan İtalyan yer bilimcinin deprem anındaki tepkisi salondaki kameraya yansıdı.
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, komşu il Kocaeli'de de hissedildi.
Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde Başiskele ilçesinde bir otelde dün başlayan 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu'nun öğleden sonraki oturumunda kürsüye çıkan Siena Üniversitesi Fizik, Yer ve Çevre Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dario Albarello konuştuğu sırada deprem meydana geldi.
İtalyan profesörün deprem anındaki tepkisi o sırada salonda kayıt yapan kameralara yansıdı.
Kayıtlarda, İtalyan yer bilimcinin sarsıntı sırasında arkasındaki panonun sallanması üzerine soğukkanlılığını koruduğu ve "perfect (kusursuz, mükemmel)" diyerek tepki verdiği görülüyor. Albarello, sarsıntının durmasının ardından kürsüden iniyor.
İtalyan yer bilimci sunum yaparken depreme yakalandı (2)

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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