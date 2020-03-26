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İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak

İtalya'da 2015 yılında yayınlanan belgeselde, Çin'in Wuhan'daki laboratuvarda SARS virüsü üzerinde gizli çalışmalar yaptığı ortaya konuldu. Geliştirilmeye çalışılan bu virüsün direk solunum yollarına saldırdığı kaydedildi.

26.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:40

Yeni tip koronavirüsün doğal yolla mı ortaya çıktığı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildiği tartışmalarında İtalya 'dan yeni bir iddia geldi. Şu ana kadar bilim adamları koronavirüsün yarasadan başka bir hayvana bulaşarak doğal yolla mutasyona uğradığı ve insanlara geçtiğini iddia etmişti. Ancak bu durum da bilim dünyasında net bir şekilde kabul görmedi. Özellikle salgının başladığı Wuhan şehrinde, yeni tip patojenlerin incelendiği maksimum güvenlik seviyesinde bir virüs araştırma merkezinin bulunması soru işareti olarak akıllarda kaldı.

LABORATUVARLAR NE KADAR GÜVENLİ?

Çinli yetkililer PT4 (en üst seviye) güvenlik seviyesindeki laboratuvarda SARS virüsünün incelendiğini açıklarken, bu merkezden daha önce 4 kez SARS virüsünün sızdığı ve laboratuvarın aslında çok da güvenli olmadığı iddia edildi.

5 YIL ÖNCE YAYINLANAN BELGESEL KAFA KARIŞTIRDI

La Repubblica'da yer alan habere göre; İtalya'da ortaya çıkan ve devlet televizyonu RAI'ye konu olan eski bir belgesel ise Kovid-19'un Wuhan'daki laboratuvarda üretilmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi. 2015 yılında İtalyan televizyon programı Tgr Leonardo'da yayınlanan belgesel Wuhan Üniversitesi ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nin ortaklaşa yaptığı çalışmada Çinli bilim adamlarının yarasa ve farelerden bulaşan akciğerlerde büyük tahribata yol açan bir süpervirüs üzerine çalıştıklarını duyurmuştu.

"TÜM DÜNYA İÇİN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR"

Belgeselde Çin laboratuvarlarında geliştirilen yeni tip virüs için şu ifadeler kullanıldı: "Bir grup Çinli bilim adamı yarasalardan aldıkları bir proteinini SARS virüsü üzerine aşılıyorlar. Böylelikle yeni tip bir SARS virüsü geliştiriyorlar. Vücudumuzda bulunan Shc 14 molekülü yeni tip koronavirüsün solunum yolları hücrelerimize saldırmasını sağlıyor. Ayrıca bu yeni geliştirilen virüs bir aracıya gerek duymadan direkt olarak yarasalardan insanlara geçebiliyor. Çinli bilim adamları virüsü, gelecekte SARS benzeri olası bir salgın hastalığın oluşması durumuna karşı tedbir amaçlı olarak geliştirdiklerini söylüyorlar. Ama virüsün yayılma ihtimali ve oluşturacağı olası fayda oranları hesaplanmadan yapılan bu deney tüm dünya için büyük risk taşıyor."

İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Dünya, Güncel

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2015 yılında yayınlanan belgesel günümüze ışık tuttu: Çinliler yeni tip virüs geliştirdi

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