İtalyanlar, asker selamı veren Merih Demiral'ı Juventus'ta istemiyor!

A Milli Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede oyunuyla kendine hayran bırakan ve sonrasında Asker Selamı'nda hırslı görüntüsüyle öne çıkan Merih Demiral'ın hareketleri İtalya'da "öfkeyle" karşılandı.Sosyal medya üzerinden birçok Juventus taraftarı, Merih Demiral'ın takımdan gönderilmesi yönünde paylaşımlar yaparken, "DemiralOut" etiketi İtalya'da gündeme oturdu.

"ETİK DEĞERLERE KARŞI"

Juventuslu bazı taraftarlar, yetenekli oyuncunun İtalyan kulübünün 2018'de yayınladığı "etik değerlerine" karşı hareket ettiğini iddia ederken, Juve'nin "genel prensipleri" arasında yer alan "Juventus cinsiyet, etnik köken, ırk, sağlık durumu, politika, dil gibi farklılıklara saygılıdır ve ayrım yapmaz" maddesinin de sözleşme feshine neden olarak gösterilmesi gerektiği gibi absürd bir yaklaşımda bulundular.

Öte yandan Türk sosyal medya kullanıcılarımız da aynı etiketle yaptıkları paylaşımlarla milli oyuncumuza destek çıktılar ve İtalyanlara tepki gösterdiler.

(Sporx)