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İtalyanlar, asker selamı veren Merih Demiral'ı Juventus'ta istemiyor!

Juventuslu taraftarlar, Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı veren Merih Demiral'ın takımdan gönderilmesi için kampanya başlattı.

15.10.2019 20:02

A Milli Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede oyunuyla kendine hayran bırakan ve sonrasında Asker Selamı'nda hırslı görüntüsüyle öne çıkan Merih Demiral'ın hareketleri İtalya'da "öfkeyle" karşılandı.Sosyal medya üzerinden birçok Juventus taraftarı, Merih Demiral'ın takımdan gönderilmesi yönünde paylaşımlar yaparken, "DemiralOut" etiketi İtalya'da gündeme oturdu.

"ETİK DEĞERLERE KARŞI"

Juventuslu bazı taraftarlar, yetenekli oyuncunun İtalyan kulübünün 2018'de yayınladığı "etik değerlerine" karşı hareket ettiğini iddia ederken, Juve'nin "genel prensipleri" arasında yer alan "Juventus cinsiyet, etnik köken, ırk, sağlık durumu, politika, dil gibi farklılıklara saygılıdır ve ayrım yapmaz" maddesinin de sözleşme feshine neden olarak gösterilmesi gerektiği gibi absürd bir yaklaşımda bulundular.

Öte yandan Türk sosyal medya kullanıcılarımız da aynı etiketle yaptıkları paylaşımlarla milli oyuncumuza destek çıktılar ve İtalyanlara tepki gösterdiler.

(Sporx)

İtalyanlar, asker selamı veren Merih Demiral'ı Juventus'ta istemiyor!

merih demiral, Juventus, Fransa, Spor

YORUMLAR(2)
HEDEF TURAN:Etik değerlere karşıymış siz yıllardır kaç ülke sömürdünüz kaç mazlumun canına kıydınız şimdi gelip bize ders veriyorsunuz hadsizler. Kürt kardeşlerimizle biz güle oynaya geçiniyoruz televizyonlarınızda türkler kürtleri katlediyor diye paylaşım yapmanızın amacı belli ama ulaşamayacaksınız kürt kardeşlerimizle bizi birbirimize düşüremeyeceksiniz..
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