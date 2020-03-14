İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
İtalyanlar, destek ve dayanışmalarını göstermek için yurt genelinde saat 12'de balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.
14.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:49
İtalyanlar, destek ve dayanışmalarını göstermek için yurt genelinde saat 12'de balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.
Kaynak: AA
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