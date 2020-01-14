İtalyanlar yazdı: Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi çok zor

İtalya Ligi'nde Roma deplasmanında oynanan maçta 3. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atarak ligde Juventus formaısyla ilk gol sevincini yaşayan Merih Demiral, mücadelenin ilerleyen dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Çapraz bağları kopan ve menisküsü yırtılan milli futbolcunun tedavi sürecinin ne kadar olacağı merak ediliyor.

YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Merih Demiral için Chilleni'de olduğu gibi bir yol haritası izleyecek. İtalyan kulübünün, genç futbolcuyu yurt dışına göndererek ameliyat ettireceği ve yoğun bir rehabilitasyon sürecine sokacağı kaydedildi. Haberde Merih'in uzun bir tedaviden geçeceği belirtilirken oyuncunun EURO 2020'ye yetişmesinin çok zor olduğu kaydedildi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

(Futbol Arena)