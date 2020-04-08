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İtalyanların büyük kısmı AB'nin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil

İtalya'da yapılan bir araştırma, halkın büyük bölümünün, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerin ihtiyaçlarına verdiği yanıtlardan memnun olmadığını ortaya koydu.

08.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:38
İtalyanların büyük kısmı AB'nin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil
İtalya 'da yapılan bir araştırma, halkın büyük bölümünün, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerin ihtiyaçlarına verdiği yanıtlardan memnun olmadığını ortaya koydu.
İtalyan haber ajansı ANSA, önde gelen kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinden Piepoli Enstitüsünün yaklaşık 7 haftadır Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İtalyan halkının nabzını tutan çalışmasını yayınladı.

Anket sonuçlarına göre, halkın, Kovid-19 salgını boyunca teknokrat Başbakan Giuseppe Conte'ye ve hükümete yönelik güveni arttı.
Başbakan Conte, en güvenilir lider araştırmasında yüzde 68 ile birinci çıkarken, ikinci sırada yüzde 67 ile Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yer aldı.
Hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik aldığı önlemler ve ekonomik desteklere ilişkin güvenin de her geçen hafta biraz daha arttığı, çalışma sonuçlarına yansıdı.
Buna göre, hükümete duyulan güven de yüzde 66 seviyesine ulaştı.
AB'nin çabalarından sadece yüzde 14 memnun
Katılımcıların yüzde 90'ı, mevcut karantina tedbirlerinin 13 Nisan'dan sonra da devam etmesine olumlu baktığını belirtti.

Ankette, AB'nin salgından etkilenen üye ülkelerin ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitesinden duyulan memnuniyet de soruldu.
Katılımcıların yüzde 41'i AB'nin bu konuda hiçbir şey yapmadığını savnurken yüzde 42'si ise birliğin yaptıklarını "çok yetersiz" olarak değerlendirdi.
AB'nin bu konudaki çabalarını yeterli bulanların oranı ise yüzde 14 oldu.
Ankete katılanların yüzde 64'ü salgının AB'ye olumsuz etkileri olacağını, yüzde 15'i ise olmayacağını kaydetti.
Ülkede kademeli açılış gündemde
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ülkede son dönemde Kovid-19 vaka ve ölü sayısındaki düşüş eğiliminin hız kazanması nedeniyle kademeli şekilde normale dönüş tartışmaları da yoğunlaştı.
Mevcut karantina tedbirlerinin 13 Nisan'a kadar uzatıldığı ülkede, hükümetin, nisanın ikinci yarısında tarımsal gıda, tıbbi malzeme, fabrika gibi üretim yapan tesislerinde asgari güvenlik önlemleriyle açılmasına izin vermeyi planladığı, mayıs ayında da herkes için önlemlerin gevşetilmesinin söz konusu olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, İtalya, Güncel
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