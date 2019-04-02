İtalyanların Eljif Elmas Savaşı!

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, İtalyanlar'ı peşine taktı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera ve Tuttosport, Fiorentina ve Lazio'nun 19 yaşındaki oyuncu için devrede olduğunu okurlarına duyurmuştu. Corriere Della Sera, Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin genç oyuncuyu çok beğendiğini ve yönetime alınması için rapor verdiğini yazdı. Tuttosport da Lazio'nun bu transferde bir adım önde olduğuna dikkat çekti.

LAZİO İÇİN REKOR OLABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre; "Fiorentina daha önce 15 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu. Lazio'nun bu rakamı artırması muhtemel. Lazio çok yakında Fenerbahçe ile bir görüşme yapacak. Bu transferin bitme ihtimali yüksek" yorumunu yaptı. Simone Inzaghi'nin en fazla para vererek Lazio'ya aldırdığı oyuncu şu anda 15 milyon Euro'luk bedelle Sevilla'dan gelen Joaquín Correa... Onu 10 milyon Euro ile Francesco Acerbi takip ediyor.

ZORLU NİSAN!

Nisan ayı Fenerbahçe için ezeli rakipleriyle buluşma ayı olacak. Süper Lig'e verilecek uzun aranın ardından bu Pazar günü Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 28. haftada Galatasaray, 30. haftada ise Trabzonspor'u konuk edecek. Kanarya'nın Nisan ayındaki bir diğer rakibi ise deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor olacak. Fenerbahçe ligin ilk yarısında Galatasaray ile 2-2 berabere kalmış, Trabzonspor'a ise 2-1 yenilmişti. Bu 4 karşılaşmadan alınacak sonuçlar takımın üst sıralara çıkması açısından da büyük önem taşıyor.