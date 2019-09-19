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İtalyanların tepki gösterdiği Nzonzi, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçta oynadığı futbol umut verdi. Sarı kırmızılı ekibin Roma'dan kiraladığı ve İtalya'da çok eleştirilen Nzonzi'nin performansı ise göz doldurdu.

19.09.2019 11:51

Dün akşam Club Brugge karşısında iyi bir futbol oynayan ve Jan Breydel'den 1 puanla dönen Galatasaray'da orta sahada görev alan yıldızların performansları beğenilirken özellikle Steven Nzonzi sergilediği mücadele ayakta alkışlandı.

Boyu ve fizik kapasitesiyle Vormer-Vanaken ikilisine geçit vermeyen Steven Nzonzi, ilerleyen haftalarda Fatih Terim'in en büyük silahlarından biri olacak gibi gözükürken, Fransız oyuncunun hırslı yapısı taraftarlara parmak ısırttı.

NZONZI SAHANIN HER YERİNDE!

Akşam'ın haberine göre; Roma taraftarlarının burun kıvırdığı ve büyük tepki gösterdiği Steven Nzonzi'nin Galatasaray'da tutması dikkatlerden kaçmazken, Fransız milli futbolcunun bedavaya transfer edilmesi yönetimin hanesine artı olarak yazıldı. Kesici özelliğinin yanı sıra topu da iyi kullanan Nzonzi, yanında oynayan Seri, Lemina, Feghouli gibi yıldızlara da yardım ederken, oyuncunun zaman zaman Luyindama-Marcao ikilisinin yanına gelmesiyse Fatih Terim'i memnun etti.

Nzonzi bu sezon Galatasaray formasıyla 4 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

İtalyanların tepki gösterdiği Nzonzi, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu

Club Brugge, Galatasaray, Futbol, Roma, Spor

YORUMLAR(5)
GUESTONE:bu adam çok yavaş kalıyor hiç boşuna şişirmeyin.
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MEMLEKETİM:Anlamadim perfonmasmi dediniz? Biz hangi maca baktik acaba? Sisirmek bedava.
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KOROGLU:Super oyuncuymus dun izledim tam bir topcu, kademelere super giriyor, bravo cimboma. Iste boyle topcu getirin sanli galatasaraya! ??
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12.54:Kol bandında ve yaka bandında sarı kırmızı olmazsa Galatasaraylı futbolcu olduğu anlaşılmaz diye düşünmüşler. Tebrikler!!!
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:şişirin şişirin çöpleri :)))))
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