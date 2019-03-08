ITB Berlin'de Antalya'nın Turizm Yazılımları Tanıtılıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Antalya Teknokent organizasyonuyla geçen yıl 20 milyon dolardan fazla turizm teknolojisi ihracatı gerçekleştiren Antalya'da turizm teknolojileri alanında faaliyet gösteren yazılım firmaları da 'Antalya Travel Technology' markası altında ITB Berlin 2019'da Türkiye ile Teknoloji salonlarında turizm yazılımlarının tanıtımını gerçekleştiriyor, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Travel Teknoloji standını ziyaret ederek, yazılım teknolojilerinin yurt dışına açılmasının önemine vurgu yaparak başarı dileklerini iletti.

20 MİLYON DOLAR TURİZM TEKNOLOJİSİ İHRACATI

Antalya Teknokent'in 2018'de 20 milyon dolara yaklaşan yazılım ihracatı gerçekleştiren turizm teknolojileri firmalarından San Bilgisayar, Hotech Yazılım, Talya Bilişim, Kod Yazılım, Ant-Bim firmaları tanıtım gerçekleştiriyor. Firmalar, stantlarda 'Otel Yönetim Sistemleri', 'Otel-Acente Otomasyonları', 'Online Rezervasyon Sistemleri', 'Seyahat Portal Yönetimi', 'Müşteri ERP ve CRM Programları', 'Tur Operatör Yazılımı', 'Acenta Yazılımı' ürünlerini ziyaretçilere tanıtıyor.

ITB Berlin fuar alanında BAKA ve Antalya Teknokent firmaları 40 ülkeden toplam 306 katılımcının yer aldığı B2B programında, yeni pazarlar ile buluşmak ve ticari ve teknoloji işbirlikleri geliştirmek için birçok görüşme gerçekleştiriyor. Antalya Teknokent turizm yazılım firmaları, ITB Berlin Fuarı'ndaki tanıtım çalışmalarını 10 Mart 2019 tarihine kadar sürdürecek.

ITB Berlin'de, Türk turizminin başkenti olarak gösterilen Antalya'dan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra TÜROFED, AKTOB, ALTİD, KETOB, BETUYAB gibi turizm birlikleri, ATSO, ALTSO, MATSO gibi ticaret ve sanayi odaları, ATAV, Antalya Kongre Bürosu, Antalya Tanıtım A.Ş., sektörün profesyonelleri ve basın kuruluşları katılım sağlıyor.

ALMAN TURİST SAYISI 2018'DE %25,9 ARTTI

Türkiye'nin en büyük iki turizm pazarından biri olan Almanya'da 2018'de önceki yıla göre önemli artışlar kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; 2018'de Türkiye'ye gelen Alman ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre, yüzde 25,9'luk artışla 4 milyon 512 bin 360 kişiye yükseldi. Almanya'dan ülkemize yönelik destinasyon tercihlerinde ilk sıradaki Antalya'ya 2017'de 1 milyon 694 bin 956 Alman ziyaretçi gelirken 2018'de ise, Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre Antalya'ya havayolu ile gelen Alman ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında artarak 2 milyon 292 bin 996 kişiye ulaştı.

Beş kıtadan, 180'i aşkın ülkeden binin üzerinde satın alımcı, 10 bin katılımcının yer aldığı; 110 bini profesyonel olmak üzere toplam 160 binden fazla ziyaretçi beklenen ITB Berlin'in oluşturduğu iş hacminin 7 milyar Euro'yu bulduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Bültenler