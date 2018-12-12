İtb'den Singapur'a İşbirliği Ziyareti

İzmir
Ticaret Borsası (İTB) tarafından daha az kaynakla daha çok üretim yapmaya imkan sağlayan dikey tarım uygulamalarının Ege
Bölgesi'nde uygulanabilirliğinin tespiti için Singapur
'a inceleme gezisi düzenlendi.
Borsadan yapılan açıklamaya göre, İTB Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanından oluşan heyet, 4-7 Aralık
2018 tarihlerinde Singapur'a bir iş ve inceleme gezisi düzenledi.
Gezi kapsamında heyet, dikey tarım uygulamaları gerçekleştiren tesisler ve toptan gıda halini inceledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, borsanın kurulduğu günden bu yana Türkiye
tarımı için birçok yeniliğe imza attığını belirtti.
Kestelli, "Singapur'a gerçekleştirdiğimiz iş ve inceleme gezisinde, az alan kullanarak çok ürün almak, daha az maliyetli ürün yetiştirilmesini sağlamak, sürdürülebilir üretim yapmak, güvenilir organik ürünler elde etmek, kent merkezlerinde de tarım yapılabilmesine imkan tanımak gibi çok sayıda avantajı bulunan ve önümüzdeki yıllarda artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilme konusunda daha da büyük bir önem kazanacağını düşündüğümüz dikey tarım uygulamalarını inceleyerek bunların kentimizde uygulanabilirliği konusunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.
Dikey tarım uygulaması hakkında da bilgi veren Kestelli, uygulamanın başta Singapur, Japonya
ve ABD
olmak üzere pek çok ülkede kullanıldığını dile getirdi.
Uygulamayla yılda 12 defa hasat yapılabildiğine dikkati çeken Kestelli, şunları kaydetti:
"Bu tesislerde her ürün grubundan tonlarca ürün yetiştiriliyor. Tesisler üretim için kullandığı enerjiyi büyük oranda güneşten ve rüzgardan sağlıyor. 9 metre yükseklikte 38 katmandan oluşan yetiştirme alanlarının rotasyonunda kullanılan su, tamamen yağmur sularından elde ediliyor. 9 metrelik bu yetiştirme kulelerinde kullanılan enerji miktarı ise yalnızca 40 watt. Sürdürebilirliğin oldukça yüksek olduğu bu tesislerde, geleneksel tarım arazilerinde ürün yetiştirmek için kullanılan kaynaklardan yüzde 80 daha az kaynak kullanılıyor. Dikey tarım kullanılarak domates, patates, yeşil soğan, havuç, patlıcan, salatalık, kabak, bezelye, fasulye, ıspanak, marul, roka, maydanoz, biber, brokoli, mısır, buğday, karpuz, kavun, çilek ve benzeri tüm otsu gövdeli bitkiler kolaylıkla yetiştirilebiliyor."
İzmir,Singapur
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:06