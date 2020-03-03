ITB India 2020'ye 'koronavirüs' ertelemesi

DÜNYANIN en büyük turizm fuarı ITB Berlin'in düzenleyicisi Messe Berlin firması tarafından 15- 17 Nisan'da Bombay Sergi Merkezi'nde yapılması planlanan ITB India 2020'nin koronavirüs nedeniyle ertelediği açıklandı.

ITB Hindistan organizatörleri, 15- 17 Nisan'da Bombay Sergi Merkezi'nde yapılması planlanan ITB India 2020'nin ertelendiğini ve ITB India 2021 olarak 7-9 Nisan'da Mumbai'da Bombay Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, koronavirüsün hızla yayılması nedeniyle bölgede ve dünyada çok fazla belirsizlik olduğu belirtilerek, "Son gelişmeler zorlayıcı olmaya devam ediyor ve önümüzdeki aylarda bu aşamada öngörülmesi çok zor. ITB Hindistan'ın katılımcılarının, alıcılarının ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için ITB India 2020'yi ertelemeye karar verildi" denildi.