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İtfaiye ağaçtan kurtardığı kedinin sahibini internetten buldu

Eskişehir'de itfaiye ekipleri, bir ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardıktan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hayvanın sahibini buldu.

08.08.2019 12:56 İtfaiye ağaçtan kurtardığı kedinin sahibini internetten buldu
Eskişehir'de itfaiye ekipleri, bir ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardıktan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hayvanın sahibini buldu.
Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendiren Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ağaçtan kurtardıkları kedinin sahibi bulunamayınca hayvanı Batıkent İtfaiye Merkezinde misafir etti.
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan yetkililer, "Vatandaşlarımızdan gelen ihbarla itfaiye personelimizin Ertuğrulgazi Mahallesi Yalçıner Sokağı'nda bulunan ağaçtan kurtardığı minik dostumuzu Batıkent İtfaiye Merkezimizde misafir ediyoruz. Sahibine ulaşmak için bize destek olur musunuz?" notunun yanı sıra bir de kediye ait video yayınladı.
Kısa sürede yayılan paylaşımlar ile durumdan haberdar olan Melike Pehlivan, "Itır" adını verdiği kedisini itfaiyeden teslim aldı.
Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedisini 4 gündür aradığını söyledi.
Barınaklarla iletişim halinde olduğunu ancak itfaiyeye kedisini sormayı hiç düşünmediğini belirten Pehlivan, "İtfaiye personelimiz gelmiş, Itır'ı kurtarmış. Bir de en güzel şekilde misafir etmişler. İlgileri için tüm personele teşekkür ediyorum." dedi.

Eskişehir, Tepebaşı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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