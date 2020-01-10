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İtfaiye Alaşehir'de Müdahale Yöntemlerini İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Alaşehir ilçesini ziyaretinde dar sokakları bulunan Şeyhsinan ve Esentepe mahallelerini de ziyaret ederek, yangına müdahale yöntemleri üzerinde incelemede bulundu.

10.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:06İtfaiye Alaşehir'de Müdahale Yöntemlerini İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretleri ve incelemeleri kapsamında ilçesini ziyaret etti. Alaşehir İtfaiye Amirliği'ni ziyaret eden Başkan İnal, burada personel ile bir araya geldi. Bir süre personel ile fikir alışverişinde bulunan İnal, yapılan çalışmalar ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Başkan İnal daha sonra Alaşehir'in dar sokakları bulunan Şeyhsinan ve Esentepe mahallelerinde incelemelerde bulunarak, olası yangın durumunda müdahalenin nerden ve nasıl yapılacağı yönünde fikir alışverişinde bulundu. İnal, incelemeleri sırasında sokak aralarında bulunan durumları değerlendirerek planlama çalışmaları yapılacağını kaydetti.


Alaşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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