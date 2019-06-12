İtfaiye aracı dar sokağa giremeyince yangına evden hortumla müdahale

Diyarbakır
'ın Sur
ilçesinde boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçede Tahtalı Kastal Sokakta bulunan boş bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
aracı dar sokağa giremeyince ekipler sokaktaki bir evden çektikleri hortumla yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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