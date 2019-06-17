17.06.2019 23:38
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İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde itfaiye aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde itfaiye aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa Orman İşletme Şefliğine ait M.K'nin kullandığı 45 HA 8915 plakalı itfaiye aracı, Karakurt Mahallesinde bulunan Delice Köprüsü civarlarında yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Orman İşletme Şefliği personelleri araç şoförü M.K'nin yanı sıra araçta bulunan F.A ve C.E yaralandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri kazaya müdahale etti. Yaralılar 112 acil ambulanslarıyla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Kırkağaç, Manisa, İtfaiye, 3. Sayfa

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