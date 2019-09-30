Haberler » Güncel » Haber

İtfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

İzmir'in Urla İlçesinde, itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

30.09.2019 20:28İtfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
İzmir'in Urla İlçesinde, itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Göreve giden itfaiye aracı, Ahmet Besim Uyal Caddesi Kuşçular ayrımında yola çıkan 35 UIM 64 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İtfaiye aracı çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.
Kazada ticari araçta sıkışan biri çocuk 4 kişi, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan ve durumlarının iyi olduğu öğrenilen ikisi itfaiye eri 6 kişi, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:15 Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu
23:15 Şili halkının deprem anındaki soğukkanlılığı kameralara yansıdı
23:14 9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı
23:12 Akıncı: "İyi planlanmış, sonuç odaklı hedefe giden bir süreç kurgulanması gerekiyor"- NEW
23:12 Berna Laçin, elektriğe yapılan yüzde 14,9 oranındaki zamma tepki gösterdi
23:12 Rum yönetimi, İsrail ve Sırbistan'dan silah aldı
23:12 Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti