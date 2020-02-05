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İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Fatih'te, olaya giden itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

05.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:09
'te, olaya giden itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, tramvay yolundan Sultanahmet yönüne seyir halindeki 34 ZD 2108 plakalı itfaiye aracı ile bu sırada yolun karşısına geçen 34 CKD 318 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki bir kadın yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

İtfaiye, Fatih, Güncel

Kaynak: AA


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