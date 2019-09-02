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İtfaiye aracının zor anları

Sinop'ta yangın ihbarına giden itfaiye erleri, dar mahallede zor anlar yaşadı.

02.09.2019 20:06 İtfaiye aracının zor anları
Sinop'ta yangın ihbarına giden itfaiye erleri, dar mahallede zor anlar yaşadı.

Saat 17.00 sıralarında İncedayı Mahallesi'nde bir yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, yangının büyüklüğünü kestiremedikleri için büyük yangın kamyonuyla olay yerine gitti. Olay yerine vardıklarında ekipler araç dar sokaktan geçemeyince zor anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika boyunca itfaiye kamyonunu döndürebilmek için çevredeki vatandaşlar da yoğun çaba sarf etti. Ekipler yangın söndürme tüpleriyle bir evde alev alan yorganlığı kısa sürede söndürdü. - SİNOP

İtfaiye, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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