İtfaiye araçlarının sirenleri bu kez itfaiyeciler için çaldı

Bilecik Belediyesi tarafından 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, itfaiye araçları sirenlerini çalarak şehir turu attı.



Bilecik'te İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Organize Sanayi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye birimini ziyaret eden Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri ve personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.



"İnsanımız için gece gündüz demeden nöbet tutuyorsunuz ve zorlu bir göreviniz bulunuyor"



Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya gelen Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, "Ben öncelikle İtfaiye Haftanızı kutluyorum. İnsanımız için gece gündüz demeden nöbet tutuyorsunuz ve zorlu bir göreviniz bulunuyor. Belediye Başkanımız Semih Şahin yurt dışı programı dolayısıyla aramızda olamadı. Ancak kendisinin selamları ile birlikte size gönderdiği mektubu iletiyorum. Bilecik Belediyesi olarak bizler İtfaiye Müdürlüğümüz ve çalışanlarına çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Yardımcısı Gürses, konuşmasında ayrıca Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yönelik olarak gerek çalışma saatleri ve şartları gerek ekipman anlamında yeni düzenlemeler yapacaklarını kaydetti. İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve çalışanlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Gürses'e teşekkür etti.



İtfaiye araçları ile şehir merkezinde konvoy



İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında bazı okullarda uygulamalı ve teorik bilgi içeren eğitimler verilirken, bazı öğrenciler de İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Hafta kapsamında ayrıca Bilecik'teki İtfaiye Müdürlüklerine ait araçlar ile şehir merkezinde konvoy düzenlendi. - BİLECİK