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İtfaiye birimleri denetimden geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Selendi ve Demirci İtfaiye Amirlikleri ile müfrezelerde denetimlerde bulundu.

01.08.2019 16:48 İtfaiye birimleri denetimden geçti

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak vatandaşlara hizmet götürdüklerini belirten Aksoy, itfaiye çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, İtfaiye Amiri Kazım Memiş ile birlikte Demirci ve Selendi İtfaiye Amirlikleri ile müfrezelerinde incelemelerde bulundu. İtfaiye personeliyle bir araya gelen Daire Başkanı Aksoy, çalışmalar hakkında bilgi aldı, personele kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak vatandaşlara hizmet götürmenin çabası içinde olduklarını belirten Aksoy, İtfaiye Dairesi Başkanlığının her an görev başında olduğunu söyledi.


İtfaiye, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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