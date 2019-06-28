İtfaiye bölgedeki yangınlara en kısa sürede müdahale ediyor

Ekipler, 28 Haziran 2019 Cuma günü, Şabanmera köyü girişinde meydana gelen araç yangınına müdahale ederek söndürürken, aynı gün Mahmutköy girişinde meydana gelen buğday tarlası yangınına da müdahale etti ve zararın artmasının önüne geçti.

2 merdivenli itfaiye aracı, 2 arazöz ve 1 kaza kırım aracıyla bölgedeki yangınlar ve kazalarda aktif rol oynayarak can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi amaçlayan ve 24 saat boyunca nöbette olan Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 110'u arayarak ulaşılabiliyor.