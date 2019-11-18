İtfaiye'den baca temizliği uyarısı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından baca temizliklerine ilişkin uyarılarda bulunuldu.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara baca kirliliği nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmelerine ve yangınlara karşı bacaların mutlaka temizlenmesi gerektiğini ifade eden ekipler bu işlemin bilinçli bir şekilde profesyonel yardım alarak yapılması gerektiğini vurguladı. Baca temizliği yaptırmak isteyen vatandaşların İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na müracaat etmesi gerektiğine yer verilen açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilgi içni 274 50 40 numaralı telefonun aranabileceği ifade edildi.



Aramalarını rica ediyoruz



İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kullanılan kömürün kalitesinden veya ticari amaçla kullanılan bacalarda biriken maddeler maalesef karbonmonoksit zehirlenmelerine ve yangın gibi hadiselere sebebiyet verebiliyor. Bu gibi durumların yaşanmaması için senede bir kere bacaların detaylı bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Temizlenmemiş ve doğru kurulmamış yakma sistemlerinden verim alınamadığı gibi gerek kalorifer gerekse soba bacalarının periyodik olarak temizletilmesi öncelikle can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca büyük oranda yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın 274 50 40 numaralı telefonu aramalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA