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İtfaiye'den yılın son ziyareti Gölmarmara'ya

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretlerine Gölmarmara ilçesi ile devam etti.

03.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:56 İtfaiye'den yılın son ziyareti Gölmarmara'ya

Manisa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanı Gürhan İnal, 2019'un son gününde ilçe ziyareti kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek, personelle buluştu, iyi yıllar diledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde bulunan itfaiye amirliği ve müfrezelerini gezerek incelemelerde bulunan İnal, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 2019'un son gününde gerçekleştirilen ziyarette İnal, araç, gereç ve ekipmanları yerinde inceledi. İnal, personellerle görüşerek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Amirliği ve müfrezeleri inceleyen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, personellere hayırlı çalışmalar ve iyi yıllar dileklerini iletti.


Gölmarmara, İtfaiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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