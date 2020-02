İtfaiye Dur Durak Bilmiyor

Ekipler yaptıkları kurtarma operasyonu tatbikatı ile her duruma hazır olduklarını gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, daha çok trafik kazaları ve yangın durumlarında yaptıkları kurtarma operasyonlarının haricinde istenmeyen her türlü duruma karşı da hazırlıklı olmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü ortama adapte olmak amacıyla yaptıkları eğitimlerine gece gündüz devam ediyor. İtfaiye ekipleri, ileri düzey arama ve kurtarma eğitimleri için Kent Park'ta tatbikat yaptı. Yapılan tatbikat ile yüksekte mahsur kalan yaralı bir vatandaşın aşağı indirilmesi sağlandı. Eğitmen Mehmet Ateş gözetiminde yapılan operasyonda ekipler, ip aracılığı ile yaralının güvenli bir şekilde yüksekten kurtarılması senaryosunu canlandırdı. Temsili yaralının kurtarılmasına yönelik operasyon ile ekipler her türlü ortama hazırlıklı olduklarını gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak her zaman her duruma hazır olmak zorunda olduklarını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla eğitimlerine sürdürdükleri söyledi. Farklı durumlara farklı şartlar karşısında her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyen Başkan İnal, eğitimlerin sürekli olarak devam edeceğini ve personelin her zaman hazır bir durumda olacağını kaydetti.