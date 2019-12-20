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İtfaiye ekibi, bir yılda 8 bin 817 olaya müdahale etti

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son bir yılda toplamda 8 bin 817 olaya müdahale etti.

20.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:14 İtfaiye ekibi, bir yılda 8 bin 817 olaya müdahale etti
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı, son bir yılda toplamda 8 bin 817 olaya müdahale etti.

Türkiye'de en iyi 10 itfaiye teşkilatı arasında bulunan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; 13 grup amirliği, 2 müfreze, 31 araç ve 286 saha personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Kent genelindeki 13 ilçede, 1 milyon 100 bini aşkın nüfusa büyük bir özveri ile hizmet veren itfaiye ekipleri, 2019 yılı içerisinde bin 863 yangın, 154 trafik kazası, 199 insan kurtarma, 547 hayvan kurtarma, 241 su baskını, 701 göçük, 10 baca temizleme, 81 tatbikat ile bin 473 merdivenli görev başta olmak üzere 8 bin 817 olaya müdahale etti. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için çalışan itfaiye ekipleri, ayrıca personel eğitimi, resmi kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi, okullarda yangın ve deprem tatbikatları, bilgilendirme toplantıları ve seminer gibi çok sayıda farkındalık çalışmasına da imza attı.

Öte yandan, 2019'da Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) tarafından Türkiye genelindeki itfaiye teşkilatları arasında yapılan araştırmada bölgenin en güçlü itfaiye filosuna sahip olan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kullandığı son teknolojik araç ve nitelikli personeli ile 81 ildeki itfaiye teşkilatları arasında ilk 10'da yer almayı başardı. - VAN

İtfaiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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