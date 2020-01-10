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İtfaiye ekipleri bin 978 olaya müdahale etti

Adıyaman'da itfaiye ekipleri, 2019 yılı içerisinde toplam bin 978 vak'aya müdahale etti.

10.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:01İtfaiye ekipleri bin 978 olaya müdahale etti
'da itfaiye ekipleri, 2019 yılı içerisinde toplam bin 978 vak'aya müdahale etti.

Adıyaman Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında bin 978 olaya müdahale ederken, ekipler tarafından 5 bin 85 öğrenci ve kurum personellerine yangında yapmaları gerekenler hakkında eğitimler verildi.

Müdahale edilen olaylar arasında yangının yanı sıra can kurtarma, su tahliyesi, intihar girişimi, trafik kazası-kurtarma, güvenlik tedbirleri tatbikatlar yer alıyor. 2019 Yılı içerisinde itfaiye ekipleri, 929 yangın, 354 can kurtarma, 282 asılsız ihbar, 210 su tahliyesi ve çökme olaylarına, 43 intihar, 75 trafik kazası tedbiri, 85 eğitim olmak üzere bin 978 olaya müdahalede bulundu. 929 Yangın olaylarının 8 tanesi sigara, 4 baca, 54 elektrik kontağı, 4 kıvılcım sıçraması, 1 ütü yangını, 16 LPG parlaması, 2 benzin parlaması, 13 ateşle oynayan çocuk, 345 kasıtlı yangın, 3 sabotaj, 466 bilinmeyen nedenlerden, 6 dikkatsizlikten kaynaklanan yangın, 7 adet ısıtıcı cihazlarından kaynaklandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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