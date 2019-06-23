23.06.2019 15:32
Haberler » “genel“ » Haber

İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru köpeğin imdadına koştu

İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru köpeğin imdadına koştuKIRIKKALE - Kırıkkale'de mazgalın altında kalan yavru köpek ile 5 katlı apartmanın çatısındaki kiremitlerin arasına ayağı sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru köpeğin imdadına koştu
KIRIKKALE - Kırıkkale 'de mazgalın altında kalan yavru köpek ile 5 katlı apartmanın çatısındaki kiremitlerin arasına ayağı sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesinde su mazgalının içine düşen yavru köpeğin sesini duyan bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, mazgal demirini genişleterek yavru köpeği çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan köpek, Kırıkkale Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.
Yaylacık Mahallesi'nde de 5 katlı apartmanın çatısında çırpınan güvercini gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın merdivenini uzatarak güvercinin olduğu çatıya çıktı. Kiremitlerin arasında ayağı sıkışan güvercini kurtardı.
Ayağında kırıkları olduğu anlaşılan güvercin, tedavisi için itfaiye ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru köpeğin imdadına koştu
Kaynak: İHA
Kırıkkale , İtfaiye , Genel

Son Dakika Haberleri
17:18 Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turhan oyunu kullandı
17:04 İstanbul seçimleri, Abant'ta sakin haftasonu yaşattı
16:47 Damadın hediye paketinden armut çıktı
16:34 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü havadan görüntülendi
16:33 Ünlü isimler sandık başında
16:31 Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti
16:20 Ünlü sanatçı Hülya Avşar, oyunu kullandı