İtfaiye ekipleri karga yavrusu için seferber oldu

Erzurum
'un Narman
ilçesinde bir binanın çatısındaki yuvadan düşen karga yavrusu, itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına koydu.
İlçenin Cami Kebir
Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısındaki yuvasından düşen karga yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, karga yavrusunun sağlık kontrolünü yapıp merdiven aracılığıyla tekrar çatıdaki yuvasına yerleştirdi.İtfaiye
görevlilerin minik kargayı yuvasına yerleştirmesi vatandaşların da takdirini topladı.
Görevliler karga yavrusunu yuvasına bırakırken çok sayıda karganın gökyüzünde uçuşması dikkati çekti.