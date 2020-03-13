İtfaiye ekipleri sıkışan güvercini kurtardı
Van'da bir iş yerinin giriş kısmındaki alüminyum kaplamaya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
13.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:58
Van 'da bir iş yerinin giriş kısmındaki alüminyum kaplamaya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Van merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesinde bulunan bir iş yerinin giriş kısmında bulunan alüminyum kaplamaya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup amirliği ekipleri, alüminyum kaplamayı sökerek güvercine ulaştı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından güvercin sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar da duyarlılıklarından ötürü itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - VAN
Van merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesinde bulunan bir iş yerinin giriş kısmında bulunan alüminyum kaplamaya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup amirliği ekipleri, alüminyum kaplamayı sökerek güvercine ulaştı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından güvercin sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar da duyarlılıklarından ötürü itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - VAN
Kaynak: İHA
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