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İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum söndürdü

Utaş Uşakspor'lu futbolcular İtfaiye Haftası nedeniyle Uşak İtfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulunup sürpriz yaptı.

27.09.2019 13:04İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum söndürdü
Utaş Uşakspor'lu futbolcular İtfaiye Haftası nedeniyle Uşak İtfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulunup sürpriz yaptı. Yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 1 Eylül Stadyumu'na geldikleri zaman sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Utaş Uşaksporlu futbolcular İtfaiye Haftası münasebetiyle Uşak İtfaiye ekiplerine şaka yapmaya karar verdi. Sporcular 1 Eylül Stadyumu'nda antrenman yaptıkları sırada itfaiyeyi arayarak 'Tribünlerde yangın var' diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler ne olduğundan habersiz stadyuma gittikleri zaman ellerinde pasta ile sürpriz yapan futbolcuları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Söndüreceğiniz tek ateş pastanın üzerindeki mumlar"

Stadyuma çağırdıkları itfaiye personeline sürpriz yaparak 'Söndüreceğiniz tek ateş, pastanın üzerindeki mumlar' diyen sporcular itfaiye ekiplerine forma hediye etti. - UŞAK

İtfaiye, Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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