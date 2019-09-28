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İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum üflediler

İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum üflediler Uşaklı sporculardan itfaiye ekiplerine büyük sürprizUŞAK - Utaş Uşakspor'lu futbolcular İtfaiye Haftası nedeniyle Uşak İtfaiye Ekipleri'ne yangın ihbarında bulunup sürpriz yaptı.

28.09.2019 01:05
İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum üflediler
Uşaklı sporculardan itfaiye ekiplerine büyük sürpriz
UŞAK - Utaş Uşakspor'lu futbolcular İtfaiye Haftası nedeniyle Uşak İtfaiye Ekipleri'ne yangın ihbarında bulunup sürpriz yaptı. Yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 1 Eylül Stadyumu'na geldikleri zaman sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Utaş Uşakspor'lu futbolcular İtfaiye Haftası münasebetiyle Uşak İtfaiye Ekipleri'ne şaka yapmaya karar verdi. Sporcular 1 Eylül Stadyumunda antrenman yaptıkları sırada itfaiyeyi arayarak 'Tribünlerde yangın var' diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler ne olduğundan habersiz stadyuma gittikleri zaman ellerinde pasta ile sürpriz yapan futbolcuları görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.
'Söndüreceğiniz tek ateş pastanın üzerindeki mumlar'
Stadyuma çağırdıkları itfaiye personeline sürpriz yaparak 'Söndüreceğiniz tek ateş, pastanın üzerindeki mumlar' diyen sporcular itfaiye ekiplerine forma hediye etti.
İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum üflediler

Uşakspor, İtfaiye, Genel

Kaynak: İHA

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