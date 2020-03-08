İtfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-9) karşı sterilizasyon yaptı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-9) karşı alınan önlemler çerçevesinde, çarşı pazar da sterilizasyon yaptı.
08.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:19
Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta, itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-9) karşı alınan önlemler çerçevesinde, çarşı pazar da sterilizasyon yaptı.
Kaynak: AA
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