İtfaiye ekiplerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
İtfaiye ekiplerinin alkışlı destek görüntüsü KIRIKKALE - Kırıkkale'de itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
19.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:46
İtfaiye ekiplerinin alkışlı destek görüntüsü KIRIKKALE - Kırıkkale 'de itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
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Kaynak: AA