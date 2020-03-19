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İtfaiye ekiplerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İtfaiye ekiplerinin alkışlı destek görüntüsü KIRIKKALE - Kırıkkale'de itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

19.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:46
İtfaiye ekiplerinin alkışlı destek görüntüsü KIRIKKALE - Kırıkkale 'de itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
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İtfaiye ekiplerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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İtfaiye ekiplerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Kırıkkale, İtfaiye, Güncel

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