İtfaiye ekiplerinden yavru kedi kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

Sivas'ta park halinde bulunan otomobilin arka tekerlek kısmında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Lojmanları oto park alanında park halinde bulunan ve kullanılmayan bir otomobilin arka tekerlek kısmına yavru kedi girdi. Otomobilden miyavlama sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yavru kediyi kendi imkanları ile kurtarmayı denediler fakat başarısız oldular. Kurtarma çalışması için olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sıkışan kediyi kısa bir operasyon ile sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi çevredeki çocukların kovalamacası sonrası ise başka bir aracın tekerlek kısmına girdi. Tekrar tekerlek kısmına giren yaramaz kedi sıkışmaması için çocuklar tarafından girdiği yerden çıkarıldı. Çocuklar yavru kediyi sevdikten sonra ise serbest bıraktı. - SİVAS