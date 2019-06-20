20.06.2019 10:45
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İTFAİYE EKİPLERİNİN KEDİ VE YAVRULARIYLA İMTİHANI

İTFAİYE EKİPLERİNİN KEDİ VE YAVRULARIYLA İMTİHANI

Sultangazi'de bir mobilya mağazası çalışanları yaklaşık 1 ay önce sokakta buldukları kedi ile yavrularına sahip çıktı.


Sultangazi'de bir mobilya mağazası çalışanları yaklaşık 1 ay önce sokakta buldukları kedi ile yavrularına sahip çıktı. Mağazanın depo bölümünde kedi ve 3 yavrusuna bakan çalışanlar, kediler uzun bir sürü çıkmayınca paletlerin altında sıkıştıklarını düşünerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Mağazaya gelen itfaiye ekipleri, kedi ve yavrularını kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, cep telefonundan kedi sesi açarak kedilerin yerini bulmaya çalıştı. Dinletilen sesi duyan kediler bulundukları yerden çıktılar. Bulundukları yerden dışarı çıkan kediler, itfaiye ekiplerini görünce ürktü, yeniden paletlerin altına girdi.
Kedileri bulunduğu yerden çıkartmak için uzun çaba sarf eden ekipler, hummalı bir çalışmaya girerek oksijen tüpüyle hava sıktı. Kedilerin sürekli yer değiştirmesinden dolayı ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.  Çalışmalar sürdüğü esnada, kedi olduğu yerden çıktı. Ekipler, kediyi yakalamak için mücadele etti. Ancak, kedi deponun bulunduğu havalandırma boşluğundan dışarı çıkarak kaçtı. Ekipler, tüm çabalarına rağmen yavru kedileri de bulundukları yerden çıkaramadılar.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-İtfaiyeekiplerinin çalışması
-Kedilerden görüntü
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Sultangazi,İtfaiye,Güncel

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