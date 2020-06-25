İtfaiye ekiplerinin sahiplenerek eğittiği arama kurtarma köpekleri programa damga vurdu

Sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklamasında Sakarya'da, itfaiye ekiplerinin hayvan barınağından sahiplenerek eğittiği arama ve kurtarma köpekleri...

İtfaiye ekiplerinin sahiplenerek eğittiği arama kurtarma köpekleri programa damga vurdu
25.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:09
Sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklamasında Sakarya'da, itfaiye ekiplerinin hayvan barınağından sahiplenerek eğittiği arama ve kurtarma köpekleri damga vurdu.

Sakarya Millet Bahçesinde gerçekleşen ve sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklamasında itfaiye ekiplerinin sahiplenerek eğittiği arama ve kurtarma köpekleri de boy gösterdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki arama ve kurtarma köpekleri, deprem, heyelan ve sel gibi olası afet durumlarında görev yapmak üzere eğitiliyor. Ekiplerin olası afetlerde adeta gözü kulağı olan K9'lar, hayvan barınağından sahiplenerek titiz ve zorlu eğitimlerle yetiştirilerek afetlere hazır hale getirildi.

Konuyla alakalı konuşma yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, amaçlarının, kendilerinin olduğu kadar diğer canlıların hayatlarını gözeterek yaşamak ve dünyayı güzelleştirmek olduğunu belirtti. Daha sonra belediye yetkilileri tarafından getirilen sokak köpeklerine Hatipoğlu ve katılımcılar tarafından mama verildi.

Sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanlarının yanındayız diyerek konuşmasına başlayan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, "Bizler AK Kadınlar olarak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen, 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu basın açıklamasını; sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız. Bizlerin görevi; Allah'ın rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar diğer canlıların hayatlarını da gözeterek 'Yaratılanı severim yaratandan ötürü!' düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya'nın sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar Yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerinde yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına bizde AK Kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Sakarya ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak" - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Sakarya, İtfaiye, Güncel, Haber

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