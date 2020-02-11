Haberler » 3. Sayfa » İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü - Haberler

İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü

Almanya'da gaz kaçağı ihbarına müdahale eden bir itfaiye eri patlama sonucu çöken binanın altında kalarak hayatını kaybetti.

11.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:46İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü
'da gaz kaçağı ihbarına müdahale eden bir itfaiye eri patlama sonucu çöken binanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Lienen şehrinde bir binadaki gaz kaçağı ihbarına müdahale eden itfaiyeciler, aniden meydana gelen patlama sonucunda çöken binanın altında kaldı. Patlamada, 19 yaşındaki Stefan adlı itfaiye eri yaşamını yitirdi, 4 itfaiye eri de ağır yaralandı. Yaralı itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, itfaiye erinin yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Diğer taraftan Münster Başsavcısı Martin Botzenhardt, "Yapılan yoğun soruşturmalar patlamanın kasıtlı bir gaz kaçağından kaynaklandığını gösteriyor" dedi. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DUSSELDORF

Almanya, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
08:58  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 Şubat MPİ On Numara sonuçları
11.02.2020 11:07:33