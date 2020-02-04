Haberler » 3. Sayfa » İtfaiye eri el frenini çekmeyi unuttu: 3 kişi ezildi - Haberler

İtfaiye eri el frenini çekmeyi unuttu: 3 kişi ezildi

Beyoğlu'nda itfaiye ekipleri çatı yangınına müdahale ettiği sırada kaza meydana geldi.

04.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:45İtfaiye eri el frenini çekmeyi unuttu: 3 kişi ezildi
'nda itfaiye ekipleri çatı yangınına müdahale ettiği sırada kaza meydana geldi. Bir itfaiye erinin el frenini çekmeyi unutmasıyla 3 vatandaş yokuştan aşağı kayan aracın altında ezildi.

İddiaya göre, Beyoğlu Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın çatısında saat 22.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıyı alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı.

görevlisi el frenini çekmeyi unuttu, 3 kişiyi ezildi

Yangına müdahale eden itfaiye eri aracın el frenini çekmeyi unuttu. Yokuş üzerindeki araç bir anda vatandaşların üzerine doğru kaymaya başlarken aracın altında kalan 3 kişi yaralandı. Vatandaşlar hemen yaralılara yardım etmek için seferber olurken olay yerine çağrılan ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

Olayı öğrenen yaralılarının yakınlarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Beyoğlu, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
5.02.2020 00:41:42