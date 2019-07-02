02.07.2019 17:27
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İtfaiye eri kalp masajı yaptığı güvercini kurtaramadı

İtfaiye eri kalp masajı yaptığı güvercini kurtaramadı

Edirne'de sıkıştığı balkon demirinden kurtarılan güvercin itfaiye erinin yaptığı kalp masajına rağmen telef oldu.

Edirne'de sıkıştığı balkon demirinden kurtarılan güvercin itfaiye erinin yaptığı kalp masajına rağmen telef oldu.
Gazipaşa Caddesi'nde bulunan bir apartmanın balkon korkuluklarına sıkışan güvercini gören çevre sakinleri olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, ev sahibinin evde olmaması dolayısıyla güvercini kurtarmak için çalışma başlattı.
Merdivenle güvercinin bulunduğu dördüncü kata çıkan itfaiye eri hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.
Baygın haldeki güvercine itfaiye eri kalp masajı yaptı ancak sonuç alınamaması üzerine Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürülen hayvan buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
İtfaiye, Edirne, Güncel

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