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İtfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesi

Sivas'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:02İtfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesi
'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir itfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, yangın, saat 12.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde, bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinde meydana geldi. İşçilerin yatakhanede olmadığı sırada duman çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumanların arasında yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri ise dikkat çekti.

Öte yandan, yangının yatakhanede bulunan klimadan çıktığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, yatakhanenin ikinci katı kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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